الإعلان عن موعد ومنصة عرض الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"... فيديو

أعلن الفنان المصري هشام ماجد، عن موعد ومنصة عرض الجزء الثاني من مسلسله الكوميدي "اللعبة".

ونشر ماجد عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، برومو المسلسل وعلق قائلا: "24 يناير، عبر منصة شاهد vip".

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وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد طرحت البوستر الرسمي والدعائي النهائي للعمل استعدادًا لعرضه.

وانتهى نجوم العمل من تصوير 90% من مشاهده، وتم الانتهاء من 15 حلقة كاملة من المسلسل وتم تسليمها لمنصة "شاهد".

ويقوم مخرج المسلسل معتز التوني حاليا بمونتاج الحلقات المنتهية، ويعكف على تصوير المشاهد المتبقية للانتهاء من تصوير العمل بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر عرض العمل على شبكة "mbc" في موسم رمضان 2021.

يشار إلى أن مسلسل "اللعبة" عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من تأليف فادي أبوالسعود، وأحمد سعد والي، ويشارك في بطولته مي كساب، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وتنضم لهم في الجزء الثاني رانيا يوسف.

تدور أحداث مسلسل "اللعبة" في إطار كوميدي غير تقليدي، إذ يجسد صراعا بين عائلتي "مازو"، و"وسيم" حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلى منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.