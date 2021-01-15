"اتبهدلت"... رسالة من زوج درة في عيد ميلادها... فيديو

فاجأ المهندس المصري، هاني سعد، زوجته الفنانة التونسية، درة، بهدية في عيد ميلادها أثارت سعادتها.

والهدية التي شاركتها درة مع متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي عبارة عن مقطع مصور يتجاوز الثماني دقائق، ويتضمن تهاني لها بمناسبة عيد ميلادها من أصدقائها وأسرتها من مصر وتونس.

وفي بداية الفيديو المنشور، اليوم الجمعة، يظهر زوج درة ويؤكد لها أن إعداده تسبب في إرهاقه كثيرا بسبب تجميعه للعديد من رسائل التهاني، قائلا: "الفيديو ده تعبت فيه جامد، اتبهدلت في مصر وفي تونس عشان أقولك كل سنة وانتي طيبة".

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وردت درة التونسية على الفيدية قائلة: "أحيانا تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر. شكرا من قلبي لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التي كنت أحتاجها. شكرا لكل من عايدني في هذا الفيديو وعلى الرسائل والتهاني في كل مكان، أحبكم نحبّكم برشا ربنا يسعدكم ويخليكم لي".

وأعلنت الفنانة درة عقد قرانها على المهندس، هاني سعد، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، واحتفلت بزفافها في حفل بسيط، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

وكانت موجة من الجدل قد أثيرت الفترة الماضية بعد تصريح الفنانة درة بأن زوجها رجل الأعمال هاني سعد رجل مطلق، لتخرج زوجته وتعلق على هذا التصريح بأنها لا تزال متزوجة منه ولم ينفصلا.

وأمام موجة الهجوم العنيفة ضدها، خرجت درة لتؤكد في تصريح حصري لإذاعة "موزاييك" التونسية، أنها ليست الزوجة الثانية وأن زوجها انفصل عن زوجته الأولى قبل الزواج بها.