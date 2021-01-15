نجل إلياس الرحباني يحسم جدل وفاة والده بغير فيروس "كورونا"

حسم غسان الرحباني، نجل الموسيقار البناني الراحل، إلياس الرحباني، أمس الخميس، الجدل الذي أثير الأيام الماضية حول وفاة والده بغير فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد الرحباني لبرنامج "إي تي بالعربي" أن والده توفي نتيجة إصابته بالفيروس، لكنه لم يحدد الشخص الذي نقل لوالده العدوى.

وأشار إلى أن الأخبار التي تناولت إصابة والدته بالفيروس صحيحة، مضيفا أنها تعافت منه.

كما أعلن أنه ليس هناك أي حفل تأبين لوالده إلياس الرحباني بسبب الظروف التي يمر بها العالم وانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتعليقا منه على الفيديو التي نشرته الفنانة اللبنانية فيروز لنعي والده إلياس الرحباني، أكد غسان الرحباني أنهم "عائلة واحدة ومتماسكة وهم على تواصل دائم".

وكانت فيروز، نشرت في نعيها لإلياس الرحباني فيديو تظهر فيه لقطات له مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".

وغيب الموت الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، يوم الاثنين 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، إذ توفي عن عمر 83 عاما بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وغرد الإعلامي اللبناني، جمال فياض، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "رحل إلياس الرحباني… رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مرّ الزمن… رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفس إلا حبا وجمالا وطيبة وأنغام… رحل جزء جميل من مجد لبنان".

وسارع فنانون عرب إلى نعي الموسيقار الراحل، مثل الفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي قالت عنه: تعازينا الحارة للرحابنة بوفاة الموسيقي الكبير إلياس الرحباني وفاتك خسارة كبيرة لنا وللبنان.. الله يرحمك وإن شاء الله تكون نفسك بالسماء.

والراحل إلياس الرحباني من مواليد عام 1938، وهو موسيقي وملحن وموزع وقائد أوركسترا، وكاتب أغان، والشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

وتعاون مع الفنانة اللبنانية فيروز في العديد من الأغاني الشهيرة، منها "يا لور حبك" و"الأوضة المنسية" و"معك" و"يا طير الوروار" و"بيني وبينك" و"جينا الدار" و"قتلوني عيونا السود" و"يا إخوان" و"منقول خلصنا" و"ياي ياي يا ناسيني" و"كان الزمان" و"سهر الليالي".