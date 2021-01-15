جينيفر لوبيز وليدي غاغا تغنيان في حفل تنصيب جو بايدن

وقال الفريق الانتقال لبايدن إن غاغا ولوبيز سيقدمان مجموعة من أغانيهما على خشبة المسرح في حفل تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس، والمقام يوم الأربعاء الموافق 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية، فإن ليدي غاغا ستؤدي النشيد الوطني بالحفل.

وأضاف فريق جو بايدن الانتقال أن حفل تنصيبه سيشهد أيضا مشاركات من رجل إطفاء أسود من جورجيا، وشاعر شاب سابق، وكاهن كاثوليكي، وقس من مدينة ويلمنغتون في ديلاوير، مسقط رأس جو بايدن.

وإلى جانب ليدي غاغا وجينيفر لوبيز، فسيشارك في حفل تنصيب جو بايدن العديد من نجوم الصف الأول في هوليوود، مثل الممثل الأمريكي، توم هانكس، والمغنيين، جون ليجند وبروس سبرينغستين، وجون بون جوفي، وجستن تيمبرليك، وديمي لوفاتو، والممثلات إيفا لونغوريا وكيري واشنطن، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يحضر حفل تنصيب جو بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ليرد الأخير عليه بأن هذا "أمر جيد"، وأن تجاهل تقليد حضور الرئيس المنتهية ولايته كان "واحدا من الأمور القليلة جدا التي اتفق عليها معه"، بحسب تعبيره.

وسيحضر مايك بنس نائب ترامب حفل تنصيب جو بايدن.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء الماضي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونغرس.

وقد أيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب (الغرفة السفلى للكونغرس)، ترامب بـ"التحريض على التمرد"، عبر الخطاب الذي ألقاه يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري، ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس.

ونشر الرئيس ترامب، أمس الخميس، مقطع فيديو على "تويتر"، أعلن فيه أنه "أصيب بصدمة وحزن" من اقتحام الكونغرس متعهدا بأن تتم محاسبة كل المشاركين فيه، وقال إنه وجه باستخدام كل الموارد لفرض النظام أثناء نقل السلطة.