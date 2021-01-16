من أبرز أبطالها دي كابريو وجينيفر لورانس... "نيتفلكس" تطرح لمشتركيها فيلما أسبوعيا جديدا طوال 2021

كشفت منصة "نيتفلكس" الرقمية عن مفاجأتها الكبرى لمشتركيها خلال عام 2021، وهي طرحها لأول مرة فيلما جديدا كل أسبوع على مدار 12 شهرا القادمين.

وأشارت إلى أن تلك الأفلام الجديدة يشارك في بطولتها العديد من نجوم الصف الأول في هوليوود، مثل ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس وهالي بيري وميريل ستريب ودواين جونسون وغال غادوت وريان رينولدز، والمغنية أريانا غراندي.

وستعرض منصة "نيتفلكس" فيلما للممثلة السمراء هالي بيري بعنوان "Bruised"، فيما سيتشارك ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس ولأول مرة بطولة فيلم "Don’t Look Up"، بينما سيجتمع دواين جونسون مع الممثلة الإسرائيلية غال غادوت وريان رينولدز بطل أفلام "ديدبول" في فيلم الحركة الكوميدي "Red Notice".

ويأتي إعلان شبكة "نيتفلكس" عن طرحها فيلما جديدا كل أسبوع طوال 2021 في الوقت الذي أجبر فيه فيروس "كورونا" المستجد دور العرض السينمائية في جميع أنحاء البلاد على الإغلاق، ونقل العديد من الأفلام إلى منصات البث الرقمي.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة الإنتاج الأمريكية "وارنر براذرز" عن خططها لطرح كافة أفلامها لعام 2021 على منصة "إتش بي أو ماكس".