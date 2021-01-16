"شعرت بالخجل"... إعلامية سعودية تكشف كواليس تسريب "فيديو الرقص" الخادش للحياء

كشفت الإعلامية السعودية، ريم النجم، الخميس، عن تفاصيل تسريب مقطع مصور لها، والذي تظهر فيه وهي ترقص، وأثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداوله على نطاق واسع.

وقالت النجم المقيمة في الكويت أثناء استضافتها في برنامج "كشف حساب"، المذاع على فضائية "سكوب" الكويتية، إن الأمر بدأ عندما تلقت تهديدا من مجهولين بنشر الفيديو الراقص لها، ما لم تدفع مبلغ 30 ألف دينار كويتي.

وتابعت أنها رفضت تعرضها للابتزاز من جانب هؤلاء، الذين أشارت إلى أنهم تواصلوا معها عبر تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" من رقم في الولايات المتحدة، وذلك لكي يهرب صاحبها من المسؤولية القانونية.

واعترفت ريم النجم بأن الفيديو الراقص لها خادش للحياء، وأكدت أنها لم تكن تحب الظهور بهذه الصورة، وشعرت بالخجل بعد انتشاره بكثافة على "السوشيال ميديا".

وقالت: "فكرت في رد فعل والدتي وإخواني وبناتي، لأن الفيديو هزني، وفعلا لم أكن أرغب في أن يشاهدني أحد بهذه الصورة".

وأعربت ريم النجم عن اندهاشها من وجود أعداء لها لكونها شخصية مسالمة، وأردفت: "حتى منافسيني في المجال أتمنى لهم الخير".

وسبق لريم النجم أن أفصحت في وقت سابق أن الفيديو المسرب الراقص لها كان من قبل صديقة لها تربطها بها علاقة صداقة منذ 15 عاما، وتقدمت ضدها بشكوى لدى قسم الجرائم الإلكترونية.