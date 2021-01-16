في نسخة جديدة... كاظم الساهر يعيد طرح هديته للعراقيين... فيديو

أعاد المطرب العراقي، كاظم الساهر، أمس الجمعة، طرح أغنيته للشعب العراقي، بعد أن أجرى بعض التعديلات عليها.

وطرح الساهر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة جديدة من أغنيته "عراقنا"، والتي كتب كلماتها الشاعر كريم العراقي، ووزعها موسيقيا، ميشال فاضل، وتعبر عن وحدة الشعب العراقي، والإشادة بالتعدد المذهبي والقومي فيه على مر الزمان.

عراقنا - النسخة الجديدة

Iraquna - New Version



كلمات: كريم العراقي، ألحان: كاظم الساهر، توزيع: ميشال فاضل



للمشاهدة :https://t.co/ME6hwN5mb2



للإستماع والتحميل المجاني :

https://t.co/sJvbVVTnGq#كاظم_الساهر #عراقنا — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) January 15, 2021

وكان كاظم الساهر طرح أغنية "عراقنا" لأول مرة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والتي أشار معها إلى أنها هدية للشعب العراقي.

Iraquna #عراقنا



هدية من #كاظم_الساهر للشعب العراقي

Gift from Kadim Al Sahir for the Iraqi People

أغنية جديدة / New song



كلمات: كريم العراقي، ألحان: كاظم الساهر، توزيع: ميشال فاضل

لمشاهدة النسخة الكاملة:https://t.co/7dL5lT04Wp pic.twitter.com/b3XqnoZyby — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) October 28, 2020

وأبدى مغردون على مواقع التواصل إعجابهم بالأغنية الجديدة، ووصفها بعضهم بالتحفة الفنية، وقالوا إنها تستحق أن تكون نشيدا وطنيا للعراق.

وكان الساهر أجرى، في وقت سابق، توزيعا جديدا لأغنيته "سلام عليك على رافديك"، وهي من كلمات الشاعر أسعد الغريري، وتمنى أن يتم اعتمادها نشيدا وطنيا للعراق.

يشار إلى أنه بعد عام 2003 اعتمدت أنشودة "موطني" نشيدا وطنيا، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، وألحان محمد فليفل، ولا يزال هذا النشيد معتمدا من قبل الحكومات العراقية المتلاحقة منذ ذلك التاريخ.