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    آبل مغلقة بسبب كورونا

    آبل تغلق مؤقتا أكثر من 20 متجرا في 3 ولايات أمريكية

    © REUTERS / SUSANA VERA
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    أغلقت شركة "آبل" الأمريكية، أمس الجمعة، أكثر من 20 من متاجرها للبيع بالتجزئة بصورة مؤقتة في 3 ولايات أمريكية، هي جورجيا ونورث كارولينا وتكساس، بسبب استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في تلك المناطق.

    وكشفت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن "آبل" أن 5 متاجر لها في جورجيا و5 متاجر في ولاية كارولينا الشمالية وما يقرب من 10 متاجر في تكساس لن تكون مفتوحة للجمهور، وذلك بعد أن يكملوا ساعات عملهم المعتادة مساء أمس الجمعة.

    شركة أبل الأمريكية
    © REUTERS / Thomas Peter
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    ونوهت الشركة للمستخدمين الذين تركوا أجهزتهم للإصلاح في أحد هذه المتاجر أو كان لديهم موعدا لاستلام طلب تقدموا به عبر الإنترنت، أنه مازال في إمكانهم زيارة تلك الفروع حتى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.

    وقال متحدث باسم شركة "آبل" لشبكة "بلومبرغ" الأمريكية إنه "نظرا للظروف الحالية لمرض (كوفيد-19) في بعض المجتمعات التي نخدمها، فإننا نغلق مؤقتا المتاجر في هذه المناطق".

    وتابع: "نحن نتخذ هذه الخطوة بحذر شديد بينما نراقب الموقف عن كثب، ونتطلع إلى عودة فرقنا وعملائنا في أقرب وقت ممكن".

    وتأتي هذه الخطوة بعد أن أغلقت "آبل" أكثر من 50 متجرا للبيع بالتجزئة في ولاية كاليفورنيا بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد في شهر ديسمبر/ كانون الأول.

    وبصرف النظر عن مخاوف "كورونا"، فقد أغلقت الشركة أيضا متاجرها مؤقتا في العاصمة الأمريكية واشنطن قبل يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في 20 يناير الجاري.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, فيروس كورونا, آيفون, آبل
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