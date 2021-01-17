أسرة عمر خورشيد تكشف سر تقبل العزاء فيه بعد 40 عاما على وفاته

قررت أسرة عازف الغيتار المصري الراحل والفنان الشهير عمر خورشيد، استقبال العزاء فيه بعد 40 عاما على وفاته.

وقال إيهاب خورشيد، شقيق عمر خورشيد، عبر "فيسبوك": "الأسره تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة.. الله يرحمك يا عمر".

وكشف إيهاب خورشيد، سر تقبل العزاء مرة أخري في شقيقه بعد مرور 40 عاما. وقال، خلال مداخلة تليفزيونية، "قررنا نأخذ العزاء في أخي بأنه التزام داخلي بيني وبينه، وحسيت أني لازم اترحم عليه، ولكن واضح أن الناس عارفة حاجات وفيه معطيات ظهرت جديدة عن حادثة وفاته أنا اترحمت عن أخويا فقط".

وأردف:" واضح في حاجات ظهرت بموضوع مقتله وفي صلة ربط بين أحداث كثيرة علي الساحة ولا أريد تحمل مسؤولية قناعات تخصني علي المستوي الشخصي"، مضيفا: "ربنا هيحاسب الظالم في يوم من الأيام وأمي هيتعرف دورها أنها كانت وطنية ولكنها اتظلمت".

وتوفي عمر خورشيد يوم 29 مايو/ آيار 1981 جراء حادث مروري في نهاية شارع الهرم بجانب مينا هاوس وأمام مطعم خريستو بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى، وكانت بصحبته زوجته اللبنانية دينا.

وسبق عمل الراحل عمر خورشيد مع العديد من الفنانين، أبرزهم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم.