كندة علوش توجه "رسالة غاضبة" إلى جمهورها

وقالت كندة علوش، بلهجة شديدة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "اليوم أكتر من أي وقت لازم نحس بالمسؤولية تجاه بعض".

وتابعت الفنانة السورية قائلة: "اليوم نحنا مسؤولين عن سلامة وحياة بعض، لا مكان للخلافات والنزاعات ومو وقت الأنانية والاستهتار، عم نعيش أيام صعبة إذا ما فقدنا حد غالي معظم اللي حوالينا فقدوا".

وأضافت: "الله يحمي اللي مضطر ينزل يمارس شغلو، ضروري نتعامل مع الوضع بمسؤولية شديدة".

اليوم أكتر من أي وقت لازم نحس بالمسؤولية تجاه بعض

اليوم نحنا مسؤولين عن سلامة وحياة بعض لامكان للخلافات والنزاعات ومو وقت الأنانية والاستهتار عم نعيش أيام صعبة اذا مافقدنا حدا غالي معظم الي حوالينا فقدوا

الله يحمي الي مضطر ينزل يمارس شغلو

ضروري نتعامل مع الوضع بمسؤولية شديدة — Kinda Alloush (@KindaAlloush) January 12, 2021

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش كان حكاية "ضي القمر"، من مسلسل "إلا أنا" والذي عادت به إلى الشاشة بعد غياب عامين منذ قدّمت مسلسل "حجر جهنم" من بطولة إياد نصار، وشيرين رضا وفريال يوسف.