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    هاتف آيفون 12 و أيفون برو 12، كاليفورنيا الولايات المتحدة 13 أكتوبر 2020

    آبل" تضيف ميزة "استثنائية" إلى "آيفون" 2021 للهروب من كورونا

    © REUTERS / Apple Inc.
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    كشفت تقارير أمريكية أن شركة "آبل" تنوي إجراء تحديث جوهري في تصميم هاتف "آيفون" الجديد للعام الجاري 2021، للهروب من أزمة مرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    وقالت وكالة "بلومبرغ" إن "آبل" تفكر في إضافة "قارئ بصمات من داخل الشاشة وغير مرئية" في "آيفون" المقبل.

    © REUTERS / ALY SONG
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    وأضافت أن تلك الميزة بدأت الشركة في التفكير بتنفيذها في وقت مبكر من العام الماضي، خاصة مع الاعتماد الواسع في الوقت الحالي على ارتداء أقنعة الوجة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، والتي أعاقت بشكل كبير استخدام خاصية "بصمة الوجه"، كانت أطلقتها "آبل" لأول مرة في هاتف "آيفون إكس".

    وأضافت "بلومبرغ" أن "آبل" لا تزال تختبر تقنية "قارئ البصمات من داخل الشاشة" لكي تدرجها في العام الحالي.

    كما كشفت الوكالة الأمريكية في تقريرها أيضا عن صدمة، وهي أن شركة "آبل" ناقشت إزالة منفذ "Lightning" من بعض طرازات "آيفون"، وذلك لصالح الشحن اللاسلكي، وذلك بعدما أزالت شاحن الطاقة من علبة أحدث هواتفها "آيفون 12" الذي أعلن عنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، بدعوى حماية البيئة.

    وذكرت "بلومبرغ" أيضا أن "آبل" بدأت في العمل على تطوير هاتف قابل للطي ، وبدأت في تصميم نماذج أولية للشاشات القابلة للطي، وذلك بعد أن طرح العديد من منافسيها هواتف بذلك التصميم، مثل "سامسونغ" التي قدمت هاتف "غلاكسي فولد"، و"موتورولا".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أخبار شركة آبل, شركة آبل, آبل, آيفون
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