ياباني يؤجر نفسه "دون أن يقوم بأي عمل" يحظى بشعبية كبيرة بين عملائه... صورة

كسب رجل يكسب رزقه من خلال تأجير نفسه "لعدم القيام بأي شيء" عددا كبيرا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة للراغبيين بالتعاون معه.

بمبلغ يصل لحوالي 70 جنيها إسترلينيا، بالإضافة لتحمل نفقات السفر والطعام، يمكن إستئجار شوجي موريموتو، صاحب الـ37 عاما، من طوكيو.

حيث لن يقوم بأي عمل سوى تناول الطعام والشراب والإجابة بشكل مختصر عن الأسئلة.

عرض موريموتو خدماته لأول مرة في يونيو 2018 بعد نشر تغريدة نصها: "أعرض نفسي للإيجار ، كشخص لا يفعل شيئا. هل يصعب عليك الدخول إلى المحل بمفردك؟ هل تفتقد لاعب في فريقك؟ هل تحتاج لمن يحتفظ بمكان لك؟ لا أستطيع فعل أي شيء باستثناء الأشياء السهلة ".

وعلى الرغم من أنه كان يقدم خدماته مجانا في الأصل، إلا أنه الآن يتقاضى رسوما لتقليل حجم الطلبات وضياع الوقت، ويقول إنه يرى ثلاثة أو أربعة عملاء يوميا، ليصل عددهم الى 3 آلاف منذ أن أطلق خدماته لأول مرة.

I have some civilian friends that have been doing nothing for years. I wonder if there's a market for this in the States? #Rentboy #shojimorimoto https://t.co/AzZEdKTuSc via @vice — Matthew Carson (@MattCar47026293) January 15, 2021

يقول إن الناس يؤجرونه لأسباب مختلفة، لكن معظمهم يشعرون بالملل أو الوحدة ويريدون ببساطة أن يتم الاستماع إليهم.

تم تعيينه لتناول الغداء، والتقاط الصور على "إنستغرام"، ومرافقة شخص يطلب الطلاق، والتقاط الفراشات في الحديقة والاستماع إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون من أجل عملهم.

كما واستأجره رجل لوصف جريمة قتل ارتكبها.

وقال موريموتو، وهو متزوج ويحمل شهادة دراسات عليا في الفيزياء من جامعة أوساكا، لصحيفة "ماينيتشي" "أنا لست صديقا. أنا متحرر من الأشياء المزعجة التي تصاحب العلاقات ولكن يمكنني تخفيف شعور الناس بالوحدة ".

وتابع بقوله "أنا شخصيا لا أحب أن يتم تشجيعي من قبل الآخرين. يزعجني عندما يقول لي الناس ببساطة أن أستمر في المثابرة. عندما يحاول شخص ما القيام بشيء ما، أعتقد أن أفضل شيء يمكن فعله هو تسهيل الأمر عليه من خلال البقاء إلى جانبه".

في أقل من ثلاث سنوات، نشر موريموتو، الذي كان يعمل في مجال النشر ولكنه توقف عن "عدم فعل أي شيء" كتبا عن اختياره المهني، وألهم دراما تلفزيونية واكتسب 270 ألف متابع على تويتر.