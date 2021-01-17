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    الفنان المصري، هادي الجيار مع الفنانين أشرف عبد الباقي وريهام عبد الغفور في عام 2005

    "لا شيء"... السر وراء آخر كلمات هادي الجيار كتبها قبل وفاته

    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    فوجئ المتابعون للفنان المصري الراحل، هادي الجيار، عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بكتابته جملة "لا شيء" قبل ساعات من وفاته، دون أن يمهله القدر لتوضيح المقصود منها.

    وفسر مصدر مقرب من الجيار أن الجملة التي كتبها الأخيرة أثناء تواجده في منزله قبل نقله للمستشفى كانت بمثابة إعلانا غير مباشرا منه باعتزال الفن، موضحا أنه لم يعد لديه جديد ليقدمه للجمهور، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

    وأشار المصدر إلى أن هادي الجيار كان يعتزم إعلان اعتزاله الفن عقب عرض الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان العام الحالي، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإخراج بيتر ميمي.

    وبسبب وفاة هادي الجيار وعدم استكمال مشاهده في المسلسل، فإن صناع مسلسل "الاختيار 2" يدرسون إما تعديل جزء من السياق الدرامي الخاص بالمشاهد التي صورها هادي الجيار أو الاستعانة بممثل آخر يعيد تصوير المشاهد التي صورها الفنان هادي الجيار، أما في مسلسل "موسى" فقد كان يستعد لبدء التصوير ولم يصور مشاهد بعد.

    كما أن الراحل كان يستعد لتصوير مشاهده في المسلسل التلفزيوني "موسى" من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب، والمقرر عرضه في رمضان 2021.

    وكان الفنان هادي الجيار، توفى في الساعات الأولى من اليوم الأحد 10 يناير/ كانون الثاني، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكشف مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة ومكان دفن، حيث سيتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

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