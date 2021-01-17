في ذكرى وفاتها السادسة... فاتن حمامة في صورة عائلية تعرض لأول مرة

كشف ابن شقيق الفنانة المصرية الراحلة، فاتن حمامة، الدكتور عمرو المليجي، صورا عائلية لها لأول مرة، وذلك في الذكرى السادسة لوفاتها اليوم الأحد.

وعرض المليجي الصور عبر برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا" المصرية، وهي من حفل زفاف شقيقته، وتظهر فاتن حمامة فيها مع العروس وعريسها.

كما تظهر في الصور شقيقة فاتن حمامة ووالدة العروس وشقيقاتها الأخريات، ويظهر في الصور كذلك طبيب التحاليل، الدكتور محمد عبد الوهاب، زوج فاتن حمامة الذي ظل برفقتها حتى توفيت في أحضانه.

ولفت الدكتور عمرو المليجي لبرنامج "هذا الصباح" أن آخر حوار دار بينه وبين فاتن حمامة كان في يوم وفاتها، مشيرا إلى أنها كانت منتبهة وفي صحة جيدة، وخرجت لممارسة رياضة المشي مع زوجها محمد عبد الوهاب، وتناولا الغذاء، وبعد عودتها للمنزل تعرضت للأزمة القلبية وتوفاها الله.

وأكد المليجي أنه لم تظهر عليها في ذلك اليوم أي مؤشرات للتعب، أو أي علامات تشير إلى أنها قريبة من الوفاة.

ورحلت فاتن حمامة في 17 يناير/كانون الثاني 2015، عن عمر 83 عاما، إثر أزمة قلبية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يداهمها المرض؛ إذ بدأت معاناتها منه منذ أواخر عام 1993، أثناء حضورها لمسرحية للفنان، عادل إمام، وتوفيت في أحضان زوجها الطبيب محمد عبد الوهاب، حسبما روى لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" المصرية.

وأوصت فاتن حمامة بعدم إقامة عزاء لها، لأنها تعتبر أن هذا أمر خاص بها وبأسرتها، ولا يجب أن تشرك الجمهور فيه، بحسب ابنتها نادية ذو الفقار.