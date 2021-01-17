كيف علقت ليدي غاغا على اختيارها للمشاركة في حفل تنصيب جو بايدن

علقت المطربة الأمريكية، ليدي غاغا، على اختيارها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، في يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "يشرفني بشدة أن أنضم إلى حفل تنصيب جو بايدن في 20 يناير لغناء النشيد الوطني والاحتفال بالتنصيب التاريخي لـه ولكامالا هاريس.

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ومن المقرر أن تؤدي ليدي غاغا النشيد الوطني الأمريكي في يوم تنصيب جو بايدن وكامالا هاريس، الأربعاء 20 يناير الجاري، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

وليست هذه هي أول مرة تغني ليدي غاغا فيها النشيد الوطني، إذ سبق لها ذلك في افتتاح مباراة "السوبر بول 50" في عام 2016، وحازت وقتها على إشادات عديدة.

يشار إلى أن ليدي غاغا من أبرز المويدين للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إذ بعدما أعلن خوضه سباق الترشح للرئاسة في 2020، غردت عبر موقع "تويتر": "جو بايدن وكامالا هاريس والشعب الأمريكي، لقد أعطيتم العالم واحدة من أعظم الأعمال اللطيفة والشجاعة التي شهدتها الإنسانية على الإطلاق... لا شيء سوى الحب لقائدنا الجديد ونائبته المنتخبين لدخول البيت الأبيض".

يشار إلى أن المغنية الأمريكية من أصول لاتينية، جينيفر لوبيز، ستشارك أيضا في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وأضاف فريق جو بايدن الانتقال أن حفل تنصيبه سيشهد أيضا مشاركات من رجل إطفاء أسود من جورجيا، وشاعر شاب سابق، وكاهن كاثوليكي، وقس من مدينة ويلمنغتون في ديلاوير، مسقط رأس جو بايدن.

وإلى جانب ليدي غاغا وجينيفر لوبيز، فسيشارك في حفل تنصيب جو بايدن العديد من نجوم الصف الأول في هوليوود، مثل الممثل الأمريكي، توم هانكس، والمغنيين، جون ليجند وبروس سبرينغستين، وجون بون جوفي، وجستن تيمبرليك، وديمي لوفاتو، والممثلات إيفا لونغوريا وكيري واشنطن، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يحضر حفل تنصيب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليرد الأخير عليه بأن هذا "أمر جيد"، وأن تجاهل تقليد حضور الرئيس المنتهية ولايته كان "واحدا من الأمور القليلة جدا التي اتفق عليها معه"، بحسب تعبيره.

وسيحضر مايك بنس نائب ترامب حفل تنصيب جو بايدن.