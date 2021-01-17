محمد رجب... كوميديان في مشهد الخطف بـ"ضربة معلم".. فيديو

المشهد الذي كان بينه "جابر" وبين الفنانة هاجر أحمد "ليلى"، كان عبارة عن مشهد ليلة الدخلة، عقب إنقاذه الموقف بعد هروب العريس من حفل الزفاف، وظهر رجب في المشهد بثقافته البسيطة، وملابسه التي كانت محل انتقاد من "العروسة".

ووفقا لوسائل إعلامية فقد تصدر محمد رجب محركات البحث في جوجل والسوشيال ميديا، عقب هذا المشهد.

وفي المسلسل يعمل محمد رجب كـ"عتال" فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة الـ"عتال" فيعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.

يشار إلى أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.