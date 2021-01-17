مصر… نجوم الفن يشاركون في زفاف نادر حمدي وسارة حسني

احتفل الموزع الموسيقي المصري نادر حمدى بعقد قرانه، على المنتجة سارة حسني، بحفل زفاف محدود بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن حفل الزفاف الذي أقيم أمس السبت، حضره عدد من النجوم المصريين.

أبرز الحضور "أكرم حسني وحماقي".. 18 صورة من حفل زفاف نادر حمدي وسارة حسنيhttps://t.co/LuTLTWNwDz pic.twitter.com/CcqB62eTXQ — مجلة هي (@hiamag) January 17, 2021

ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن المطرب أحمد جمال، حرص على حضور حفل زفاف صديقه المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدي على المنتجة المصرية سارة حسنى.

حفل زفاف نادر حمدي وسارة حسني في القاهرة مساء أمس حيث حضر عدد كبير من النجوم أبرزهم محمد حماقي، عمرو مصطفى، هنا الزاهد، أحمد وكريم فهمي، كارمن سليمان، محمد نور وغيرهمhttps://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي | pic.twitter.com/XnZ8DmOoh3 — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 17, 2021

وقدم أحمد جمال أغنية "نشيد العاشقين" وسط تفاعل النجوم والحاضرين، الذين تفاعلوا أيضا مع الفنان محمد حماقي الذي قدم عدد من الأغاني الخاصة به.