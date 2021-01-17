ممثلة مصرية تحذف صورة نادرة لها مع فيفي عبده ببدلة رقص

حذفت الممثلة المصرية لقاء سويدان صورة وصفت بالنادرة بعد ساعات من نشرها على حسابها على موقع الصور الشهير "انستغرام.

وكانت سويدان قد نشرت الصورة التي تجمعها بالراقصة فيفي عبده، بينما كانت هي صغيرة وفيفي ترتدي بدلة رقص فيما يبدو أنه كان في إحدى الحفلات أو المناسبات.

وعلقت سويدان على الصورة قبل أن تحذفها، بحسب موقع "في الفن" وكتبت: "أنا وفوفا خمسة أمواه أي سوير آي لاف يو".

ولم يصدر عن سويدان أن توضيح بشأن حذفها للصورة، وما إن كان قرار حذفها هو قرارها أو قرار فيفي عبده، التي تعاني مؤخرا من مشاكل صحية.

ولقاء سويدان أعلنت اعتزالها الفن نهائيا في نهاية عام 2019، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات التي تحدث حولي، قررت ألا أتأرجح ما بين مبادئي وما أومن به وبين مهنة أحبها أعمل بها منذ طفولتي، لكن لم تعد يحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة".

وتابعت: "المهنة أصبحت عبء نفسي وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته، لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن، وقراري لا رجعة فيه بإذن الله".

وأضافت: "لا أعاني من الاكتئاب ولا يأس وهذا القرار ليس انفعاليا، وسعيدة بقدرتي على اتخاذه"، غير أنها عادت للتمثيل مؤخرًا من خلال مسرحية "سيد درويش".