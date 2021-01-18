"الزائر القطبي" على أعتاب عاصمة خليجية وتحذيرات من درجات حرارة تلامس الصفر

حذر خبير أرصاد من منخفض جوي قطبي يخيم على عاصمة خليجية ويحول دفئها إلى برد مع درجات حرارة تلامس الصفر.

وقال خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، إن "الزائر القطبي" شديد البرودة سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض اعتبارا من الخميس المقبل.

وأوضح كراني في تغريدة بحسابه على تويتر: "يا سكان العاصمة ِ. الزائر القطبي في طريقه إليكم وسيغطي أجواء الرياض مع فجر الخميس 21 يناير (كانون الثاني) بحرارة منخفضة جدا تلامس الصفر كصغرى".

وأضاف أن الزائر القطبي سيكون مصحوبا بصقيع وضباب، داعيا إلى تجتب التيار البارد.

وقال كراني إنه من المتوقع أن يتحرك الزائر القطبي بعد ذلك من العاصمة باتجاه الجنوب، ليعود الدفء إلى الرياض الأحد الموافق 24 يناير/كانون الثاني.

☃️أنا في طريقي للعاصمة☃️

يا سكان العاصمة ِ. الزائر القطبي في طريقه إليكم وسيغطي أجواء الرياض مع# فجر الخميس 21 يناير # بحرارة منخفضة جدا تلامس الصفر كصغرى.. وفرصة صقيع وضباب ِ. ثم يتحرك بأمر الله جنوبا.. أجتنبوا التيار البارد.. الدفئ يعاود 24 يناير ِِ. والله أعلم. pic.twitter.com/QC5cGK8t1R — حسن كراني (@H_M_K_00) January 17, 2021

وكان خبير الأرصاد السعودي قد حذر أمس سكان شمال المملكة من موجة صقيع كثيف ابتداء من غد الثلاثاء قال إنها ستغطي الأسطح اللامعة والخضراء في ساعات الليل والصباح الأولىِ مع فرصة لتكون الضباب .

وقال كراني في تغريدة إن الضباب سيؤدي بدوره إلى انعدام الرؤية الأفقية حتى بعد طلوع الشمس مع حرارة تلامس الصفر على شمال ووسط المملكة.

(يا أهل الشمال)

أنتبهوا.. من الثلاثاء الصقيع الكثيف سيغطي الأسطح اللامعة والخضراء شمالا في ساعات الليل والصباح الأولىِِ مع فرصة لتكون الضباب والذي بدوره يؤدي لإنعدام الرؤية الأفقية حتى بعد طلوع الشمس وحرارة تلامس الصفر عالشمال والوسط مع فرصة ضباب وصقيع .. والعلم لله. pic.twitter.com/0XexB47MN0 — حسن كراني (@H_M_K_00) January 17, 2021

وتشهد أجواء المملكة هذه الأيام تسارع التغيرات الجوية وحالة من عدم الاستقرار تترافق مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.