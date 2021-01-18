بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب... دينا الشربيني تقول رأيها بصراحة في الزواج... فيديو

قالت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، رأيها في فكرة الزواج، معتبرة أنه "نهاية العلاقة وليس بدايتها".

وأوضحت في الحلقة الأولى من برنامح "بصراحة مع"، أمس الأحد، المذاع على فضائية "إم بي سي 1"، أنه من المفترض أن تكون هناك فترة تعارف قبل الزواج، ولكن لا يكون الطرفان على طبيعتهما، وكل منهما يحاول جذب الآخر بالظهور على غير حقيقته وأن يكون مثالي".

وتابعت: "الفكرة أن المشاكل الحقيقية عندما يعيش الطرفان مع بعضهما، وكلا منهما يرى الآخر على حقيقته، بتشوفه على حقيقته".

وأضافت دينا الشربيني في حديثها عن الزواج أن كلا الطرفين يتخيل أنه يمتلك الآخر، مؤكدة ان حديثها ليس على الرجال فقط ولكن النساء أيضا".

وضربت مثالا أنه "عندما تمتلك حقيبة كنت ترغب فيها بشدة من الممكن جدا أن تلقيها على الأرض بعد امتلاكها".

وتابعت عن سلبيات الزواج من وجهة نظرها أنه ينمي فكرة التعود، بمعنى أنه بمجرد الزواج تصبح الحياة روتينية ولا جديد في العلاقة، ولكن من المفترض أن يكون كل يوم جديد وحياة جديدة.

من جانبه، قال الفنان المصري، عمرو يوسف، الذي شارك دينا الشربيني الحلقة أنه يراها متسرعة جدا في إقامة صداقات مع الناس، قائلا: "وجهة نظري أن دينا تكون في بعض الأحيان من الشخصيات المتسرعة، أو في بعض الأحيان بتثق في الناس بسرعة".

​وتأتي تصريحات دينا الشربيني في أول ظهور إعلامي لها بعد أنباء انفصالها عن الفنان المصري، عمرو دياب.

وكانت مصادر إعلامية كشفت الفترة الماضية عن وقوع شجار بين الفنان المصري عمرو دیاب، والفنانة دینا الشربیني، أدى إلى علو صوتھما خلال تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة، كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية أن علاقة عمرو دياب، بدينا الشربيني انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع "إنستغرام"، وطرده لها من شقته في فندق "الفورسيزونز".

فيما قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن "الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة، مؤكدا أن "الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزاوج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلن بزفافهن أمام الجميع"، فكتب أيمن: "حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا".