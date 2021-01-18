"سيغنال" يصدر بيانا بعد توقفه عن العمل بسبب الإقبال التاريخي

أصدر تطبيق المراسلة الفوري "سيغنال" بيانا بعد أن تعرض لعطل دام 24 ساعة، بعد الإقبال التاريخي على تنزيله من متجري "آبل" "غوغل بلاي".

وأعلن التطبيق، السبت، عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه عاد للعمل من جديد، فيما أشار إلى أن بعض مستخدميه قد لا يزالون يرون رسائل بالخطأ في محادثاتهم.

وأكد "سيغنال" أنه بالنسبة للمستخدمين الذين ما زالوا يتلقون رسائل بالخطأ، فإن هذا "أثر جانبي" ولا يؤثر على أمان خصوصيتهم، وأنه سيتم إصلاح تلك الثغرة في تحديثات التطبيق القادمة.

Signal is back! Like an underdog going through a training montage, we’ve learned a lot since yesterday — and we did it together. Thanks to the millions of new Signal users around the world for your patience. Your capacity for understanding inspired us while we expanded capacity. pic.twitter.com/cRNV8kVtdF — Signal (@signalapp) January 17, 2021

ووفر تطبيق "سيغنال" حلّين من أجل مسح الرسائل الواردة بالخطأ يدويا: الأول لمستخدمي هواتف "أندرويد"، وذلك بنقرهم فوق القائمة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة واختيار "إعادة تعيين جلسة آمنة"، أما الثاني فهو لمستخدمي هواتف "آيفون"، وذلك بنقرهم على زر "إعادة تعيين الجلسة" الموجود أسفل "الرسالة المستلمة كانت غير متزامنة".

On Android if you see "Bad encrypted message," tap the menu in the top-right & tap "Reset secure session." On iOS tap the "Reset Session" button below "Received message was out of sync." The errors do not affect chat security & will be automatically fixed in the next app update. pic.twitter.com/dgLGLZS3zB — Signal (@signalapp) January 17, 2021

وشهد تطبيق "سيغنال" إقبالا كبيرا في عدد مرات التنزيل خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" خلال الأيام الماضية عن سياسة استخدام جديدة تراجع عنها الجمعة، وكذلك بعدما أوصى باستخدامه رئيس شركة "تسلا"، الملياردر إيلون ماسك.

ويمتاز تطبيق "سيغنال" بالاتصال الآمن والمشفر سواء عبر الرسائل المرئية أو النصية أو الصوتية.

We are still working as quickly as possible to bring additional capacity online to handle peak traffic levels. — Signal (@signalapp) January 16, 2021

وأثناء فترة انقطاعه لمدة 24 ساعة، طمأن تطبيق "سيغنال" مستخدميه بأنه "يعمل بأسرع ما يمكن لجلب سعة إضافية عبر الإنترنت للتعامل مع مستويات حركة المرور القصوى التي يشهدها".