"الفنانون يسعون في الأرض فسادا"... تصريحات في البرلمان المصري تحدث ضجة ونقيب الممثلين يتدخل

أحدثت تصريحات عضو في البرلمان المصري، تتضمن هجوما على الفنانين، ضجة واسعة ما دفع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إلى التدخل والتقدم بمذكرة احتجاج رسمية.

ورصدت صحيفة "المصري اليوم"، بداية القصة، عندما أطلق النائب المصري، رياض عبد الستار، تصريحات في البرلمان المنتخب مؤخرا، تضمنت هجوما على الفنانين.

وقال النائب المصري: "الفنانون يسعون فسادا في الأرض"، في خضم تعليقه على ضرورة مساندة رجال الأعمال والفنانين في صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية.

وتابع عبد الستار قائلا "ليس من المعقول أن ينص القانون على خصم نسبة من موظفي الدولة في الصندوق، أين رجال الأعمال أين الفنانون، لا يعقل أن يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادا".

وتسببت تلك التصريحات في حملة انتقادات واسعة من قبل الفنانين المصريين، خاصة بعدما أعلن النائب المصري عدم تراجعه عن التصريحات، ورفضه الاعتذار عنها.

وتدخل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في الأزمة، بإرساله مذكرة احتجاج إلى رئيس البرلمان.

وقال زكي في المذكرة: "نحن في انتظار رد فعل من قبل البرلمان على تصريحات النائب المسيئة للفنانين".

كما نقلت الصحيفة المصرية عن السيناريست وليد سيف، قوله: "الفنانين مابيسعوش في الأرض فسادا، ومش هدافع عن أهل مهنة بتشرف بالعمل فيها، لكن احنا مش ملطشة، ياريت دكتور أشرف زكي يجيب لنا حقنا علشان مش بعيد الجلسة الجاية يطالب بإهدار دم الممثلين بنفس التهمة".