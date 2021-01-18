انهيار جليدي في منتجع روسي... فيديو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، عن حدوث انهيار جليدي في منتجع دومباي.

وقالت الوزارة للوكالة إن الانهيار الجليدي كان يمكنه أن يسحق ما بين أربعة إلى 12 شخصا.

وتساقطت الثلوج على مسار التزلج على جبل موسى-أشيتارا، حوالي 13:30 بتوقيت موسكو.

وقال مصدر الوكالة: "وفقا للمعلومات الأولية، فقد ضرب انهيار جليدي مقطورتين (محال تأجير معدات التزلج) وتضرر مقهى".

وحسب بيانات الوزارة، وقع الحادث على الأرجح جراء انهيار الثلج بعد التأثير الزلزالي من انهيار جليدي آخر. وأشارت وزارة حالات الطوارئ، إنه تم استدعاء 172 شخصا من رجال الإنقاذ إلى المنطقة.