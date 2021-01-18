بعد المطالبة برفع الحصانة عنه... نائب في البرلمان المصري يتراجع عن تصريحاته المسيئة للفنانين

تراجع نائب في البرلمان المصري، اليوم الاثنين، عن تصريحاته المسيئة للفن والفنانين في جلسة أمس الأحد، التي تسببت في غضب واستنكار العديد من الفنانين، ومطالبة البعض منهم برفع الحصانة عنه.

ووجه النائب، رياض عبد الستار، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، التحية للفن الهادف، وأكد أن "الشعب المصري يقدر الفن الذي يؤثر بالإيجاب على الشعب وتغيير السلوكيات للأفضل"، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.

يأتي ذلك بعدما تقدم نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي الجبالي، ضد النائب، رياض عبد الستار، بسبب تصريحاته المسيئة للفن والفنانين.

وكان عبد الستار طالب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، والمخصصة لمناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية، بمساهمة رجال الأعمال والفنانين في دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية.

وقال مستنكرا: "ليس معقولا أن ينص القانون على خصم نسبة من موظفي الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانون، ليس معقولا أن يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادا".

كما أكد عبد الستار في كلمته، أمس الأحد، أن "الفن يحرض على الفسق والانحراف".

وأثارت تصريحات النائب البرلماني، رياض عبد الستار، غضب عدد من الفنانين، منهم الفنانة إلهام شاهين، التي طالبت برفع الحصانة عنه وكذلك رفع قضية سب وقذف ضده، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وقالت شاهين إن النائب البرلماني "سب الفنانين ومهنة الفن بصورة علنية، وهو رجل مسؤول وفي مكانة هامة بالدولة، لذا يجب أن يحاسب على أفعاله بأسلوب صارم، لأن النائب الذي يمثل الشعب يجب ألا يتحدث بعشوائية دون وعي".