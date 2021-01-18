لحظة انتشال حوت وزنه 10 أطنان من البحر... فيديو

تعد الحيتان من الكائنات البحرية الضخمة، التي تسود البحار، لكنها تتعرض للنفوق لأسباب مختلفة تجعل الحل الوحيد للتعامل معها هو انتشالها إلى خارج المياه.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "النهار الكويتية" لحظة انتشال حوت نافق يتجاوز وزنه 10 أطنان بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد، في الكويت.

#فيديو



• عمليات خفر السواحل والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قامت بنقل الحوت لميناء الشويخ لانتشاله



• بالتعاون مع بلدية الكويت لاستكمال اجراءات نقله



• استكمالاً للبلاغ الوارد بشأن وجود حوت نافق بمنطقة الحيشان #الهيئةالعامةللبيئة#هيئة_البيئة #البيئة #الكويت pic.twitter.com/SoOqk1mgjV — جريدة النهار الكويتية (@naharkw) January 16, 2021

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات الكويتية سارعت إلى انتشال الحوت النافق ونقله إلى خارج المياه، حيث يتم التعامل مع جثته خارج المياه.

وقالت الصحيفة إن "هيئة البيئة الكويتية أرجعت سبب نفوق هذا النوع من الحيتان إلى كبر سنها ومرضها أو موتها جوعا لندرة وجود الغذاء الذي تتناوله إضافة إلى إمكانية تصادمها مع السفن التي تمر في خطوط الملاحة البحرية".