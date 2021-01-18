لحظة انتشال حوت وزنه 10 أطنان من البحر... فيديو

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "النهار الكويتية" لحظة انتشال حوت نافق يتجاوز وزنه 10 أطنان بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد، في الكويت.
#فيديو— جريدة النهار الكويتية (@naharkw) January 16, 2021
• عمليات خفر السواحل والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قامت بنقل الحوت لميناء الشويخ لانتشاله
• بالتعاون مع بلدية الكويت لاستكمال اجراءات نقله
• استكمالاً للبلاغ الوارد بشأن وجود حوت نافق بمنطقة الحيشان #الهيئةالعامةللبيئة#هيئة_البيئة #البيئة #الكويت pic.twitter.com/SoOqk1mgjV
ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات الكويتية سارعت إلى انتشال الحوت النافق ونقله إلى خارج المياه، حيث يتم التعامل مع جثته خارج المياه.
وقالت الصحيفة إن "هيئة البيئة الكويتية أرجعت سبب نفوق هذا النوع من الحيتان إلى كبر سنها ومرضها أو موتها جوعا لندرة وجود الغذاء الذي تتناوله إضافة إلى إمكانية تصادمها مع السفن التي تمر في خطوط الملاحة البحرية".
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