عبادي الجوهر يشكر الملك سلمان وولي عهده... فيديو

توجه الفنان السعودي، عبادي الجوهر، أمس الأحد، بالشكر إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير، محمد بن سلمان.

وشارك الجوهر متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطعا مصورا له وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، ثم قدم الشكر الجزيل لـ"ملك السعودية وولي العهد السعودي، وكذلك مركز اللقاحات الوطني في السعودية، وأبطال وزارة الصحة السعودية"، بحسب قوله.

حمدلله

تلقيت قبل قليل الجرعة الاولى من #لقاح_كورونا pic.twitter.com/q2tZEHbTUM — عبادي الجوهر (@abadialjohar1) January 17, 2021

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وكان عبادي الجوهر صرح، في وقت سابق، أن من إيجابيات فيروس "كورونا" المستجد هو أنه علّم الناس تجنب بعض العادات التي كانوا يمارسوها بشكل يومي، مثل تبادل القبلات والأحضان عند التحية بعضهم البعض، كما أن الناس أصبحت أكثر حرصا على غسل أيديهم وارتداء الكمامة الطبية.

وأكد المطرب السعودي أن جلوسه الطويل في المنزل بسبب الفيروس ساعده على مراجعة بعض أعماله الفنية.

يشار إلى أن الفنان السعودي، محمد عبده، سبق عبادي الجوهر في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وشارك المطرب الكبير مقطعا مصورا له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أثناء تلقيه اللقاح.

​وكانت الفنانة الكويتية، نوال، وثقت لحظة تلقيها للقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد خلال الأيام الماضية، وشاركت تجربتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وتعتبر الفنانة الإماراتية أحلام هي أول فنانة عربية تتلقى لقاح فيروس "كورونا" المستجد.

وفاجأت أحلام جمهورها، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بظهورها في مقطع مصور أثناء تلقيها جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن هناك فنانين في العالم العربي شككوا في فعالية وأمان لقاح فيروس "كورونا"، أبرزهم الفنانتان اللبنانيتان، هيفاء وهبي ومايا دياب.