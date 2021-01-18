عبادي الجوهر يشكر الملك سلمان وولي عهده... فيديو

وشارك الجوهر متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطعا مصورا له وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، ثم قدم الشكر الجزيل لـ"ملك السعودية وولي العهد السعودي، وكذلك مركز اللقاحات الوطني في السعودية، وأبطال وزارة الصحة السعودية"، بحسب قوله.
حمدلله— عبادي الجوهر (@abadialjohar1) January 17, 2021
تلقيت قبل قليل الجرعة الاولى من #لقاح_كورونا pic.twitter.com/q2tZEHbTUM
شكراً سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين— عبادي الجوهر (@abadialjohar1) January 17, 2021
شكراً سيدي #ولي_العهد
شكراً لكل القائمين على مركز اللقاحات الوطني في #السعودية
شكراً #أبطال_الصحة
شكراً @SaudiMOH
شكراً @Jeddahhealth pic.twitter.com/66n9W9HZqr
وكان عبادي الجوهر صرح، في وقت سابق، أن من إيجابيات فيروس "كورونا" المستجد هو أنه علّم الناس تجنب بعض العادات التي كانوا يمارسوها بشكل يومي، مثل تبادل القبلات والأحضان عند التحية بعضهم البعض، كما أن الناس أصبحت أكثر حرصا على غسل أيديهم وارتداء الكمامة الطبية.
وأكد المطرب السعودي أن جلوسه الطويل في المنزل بسبب الفيروس ساعده على مراجعة بعض أعماله الفنية.
يشار إلى أن الفنان السعودي، محمد عبده، سبق عبادي الجوهر في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وشارك المطرب الكبير مقطعا مصورا له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أثناء تلقيه اللقاح.
وكانت الفنانة الكويتية، نوال، وثقت لحظة تلقيها للقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد خلال الأيام الماضية، وشاركت تجربتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.
وتعتبر الفنانة الإماراتية أحلام هي أول فنانة عربية تتلقى لقاح فيروس "كورونا" المستجد.
وفاجأت أحلام جمهورها، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بظهورها في مقطع مصور أثناء تلقيها جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن هناك فنانين في العالم العربي شككوا في فعالية وأمان لقاح فيروس "كورونا"، أبرزهم الفنانتان اللبنانيتان، هيفاء وهبي ومايا دياب.
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