مؤلف "حرب أهلية" يتحدث عن السبب الحقيقي لرفض هيفاء وهبي المشاركة فيه... فيديو

كشف المؤلف مدحت العدل، سبب انسحاب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من بطولة مسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة المصرية يسرا.

وقال العدل، في تصريح مع برنامج "ET" بالعربي، "إن المسلسلات في العادة تعرض على أكثر من فنان، وبناء على رؤيته الخاصة يقيم الدور فيقبل أو يرفض ولم تجد هيفاء وهبي الدور مناسبا لها فرفضته ببساطة".

وأوضح أن "قصة مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا يدور في إطار الدراما الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "الدراما الاجتماعية تحقق نجاحا كبيرا".

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

وكانت شركة "العدل غروب" قالت، في وقت سابق، إن "هيفاء وهبي اعتذرت عن المسلسل قبل شهر، بسبب ارتباطاتها بحفلات غنائية في الولايات المتحدة، فضلا عن تخوفها من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان، وعدم تمكنها من السفر بشكل مستمر.

ويحمل أحدث مسلسلات يسرا اسما مبدئيا هو "حرب أهلية"، وهو من تأليف أحمد العدل وإخراج سامح عبد العزيز، وكان من المقرر أن تجسد هيفاء وهبي في أحداثه شخصية ضرة يسرا ضمن أحداث المسلسل، الذي كان سيشهد على أول لقاء فني بينهما.