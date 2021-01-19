"هذا هو حبيبي".. شهيرة تكشف سر إطلاق محمود ياسين لحيته

وقالت شهيرة إن زوجها لم يكن يحب إطلاق لحيته لكنها كانت تعجبها، وفق ما أوردته بحسابها على موقع "فيسبوك".

وأوضحت: "مكانش (لم يكن) يحب يربي (يطلق) دقنه (لحيته) علي طول (دائما) وكنت أصر عليه وكنت أقوله والله شكلك حلو فيها يقولي لأ هحلقها وانا اقول لأ وهو يقول لأ مش حاببها".

وأضافت شهيرة: "كنت أسكت واستسلم بعد أخد ورد كتير وبعدين يفوت يوم واتنين وهو محلقش وقوله الله ليه محلقتهاش يقولي لأ خلاص مدام أنتي حباها كده هسيبها وأمري لله"، مختتمة منشورها بالقول "هذا هو حبيبي".

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأقيم عزاء الفنان الراحل في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.