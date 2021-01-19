أمير الرياض يكشف مفاجأة حول سبب تأخره في تلقي لقاح كورونا... فيديو

كشف أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عن السبب وراء تأخره في تلقي لقاح كورونا.

وأمس الاثنين، تلقى أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقال الأمير فيصل عقب ذلك، إنه تأخر في تلقي اللقاح لأنه كان مصابا بكورونا وبناء على نصيحة من الأطباء قام بتأخير التطعيم.

وأوضح في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية أن الأطباء نصحوه بتأخير تلقي اللقاح لأن هناك أجساما مضادة كافية موجودة بجسمه.

وأضاف أمير الرياض أنه بعد ثلاثة أسابيع سوف يعودة مرة أخرى لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح.

وأطلقت السعودية في 17 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي حملة التطعيم المضاد لفيروس كورونا بلقاح شركة "فايزر".