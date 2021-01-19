محرك البحث " داك داك غو" يسجل رقما قياسيا

يعتبر تطبيق محرك بحث DuckDuckGo أحد بدائل محرك غوغل ومن أبرز تطبيقات الخصوصية التي يمكن استخدامها للحفاظ على خصوصيتك عند البحث، ومع أنه لا يأتي بالكثير من الميزات ولكنه يقدم تجربة تصفح رائعة، خاصة فيما يتعلق بحماية المستخدم من التتبع عبر الإنترنت، حيث لا يدعم المتصفح المزامنة أو تثبيت الإضافات.

وزاد متوسط ​​البحث اليومي في عام 2020 بنسبة 62 في المئة. وفي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، تم تسجيل 102 مليون طلب، وهو رقم قياسي لـ DuckDuckGo. ترتبط الزيادة في شعبية محرك البحث المستقل برغبة مستخدمي الإنترنت في ضمان حماية أكبر للبيانات الشخصية. وفقا لموقع " Bleeping Computer".

بالإضافة إلى ذلك يقوم بحظر أدوات التتبع بشكل افتراضي، ويقدم تصنيف خصوصية لكل موقع ويب تزوره، مع قائمة كاملة بكل أدوات التتبع المستخدمة في الموقع ومعلومات عنها بطريقة سهلة الفهم، كما يضم ميزة مسح جميع علامات التبويب وبيانات التصفح بنقرة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أنّ "داك داك غو" أشرف على دراسة جديدة وجدت أنّ مستخدمي الهواتف الذكية أكثر عرضة لاختيار بدائل عن "غوغل" في حال توفّرت أمامهم قائمة بتفضيلات البحث عندما يفتحون متصفّح الانترنت الخاص بهم.

وتعرف محركات البحث على أنها برامج تقوم بجمع المعلومات عبر شبكة الإنترنت، وقد نشأت كلمة محرك البحث كمصطلح عام لواجهات المستخدم التي تتيح تصفح وقراءة الملفات النصية عبر الإنترنت، وتدعم معظم محركات البحث البريد الإلكتروني وبروتوكولات نقل ملفات ومستندات المستخدم بأكثر من صيغة، وتعمل محركات البحث كجزء من آلية عمل خوادم الإنترنت.