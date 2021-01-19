زوجته تمر بحالة نفسية سيئة... رسالة مؤثرة من أحمد السقا

وجّه الفنان المصري، أحمد السقا، اليوم الثلاثاء، رسالة مؤثرة إلى حماه، مصفف الشعر الشهير، محمد الصغير.

وطلب السقا من معجبيه عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بالدعاء لحماه بعد تدهور حالته الصحية نتيجة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك في منشور أرفقه بدعاء له هو: "اللهم اذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادره سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني اسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

ثم قال السقا موجها حديثه لمحمد الصغير: "ربنا يشفيك يا أبويا وصاحبي وحمايا".

وتمر مقدمة البرامج التلفزيونية وزوجة أحمد السقا، مها الصغير، بحالة نفسية سيئة حاليا بعد تدهور الحالة الصحية لوالدها، وتلازمه داخل المستشفي برفقة زوجها الذي يحاول الشد من أزرها في هذه الفترة العصيبة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وذكرت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل مصفف الشعر المصري الشهير، محمد الصغير، إلى غرفة العناية المركزة داخل إحدى مستشفيات القاهرة، بعد تدهور حالته الصحية بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت مصادر طبية أن الفيروس تمكن من رئة الصغير وأثر عليها، الأمر الذي تطلب وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وأضافوا أنه يحتاج إلي دعوات محبيه لتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.