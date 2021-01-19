سعد لمجرد: أستعد لأداء الأذان بصوتي كـ"صدقة جارية"... فيديو

أعلن الفنان المغربي، سعد لمجرد، عن مفاجأة لكل جمهوره، وهي تسجيله الأذان بصوته كصدقة جارية.

وكشف في تصريحات لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، المذاع على فضائية "إم بي سي4" أنه اتجه لأداء الأناشيد الدينية في الآونة الأخيرة لأنه فكر في "أننا نغني للحب ولا يصح أن ننسى ربنا ولابد من عمل شيء كصدقة جارية".

وأردف: "لذلك سأقدم الفترة المقبلة عدة أعمال، منها الأذان بصوتي، وسيتم عرضه على عدد من الإذاعات لمن يرغب في بثه وقت الأذان".

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يشار إلى أن سعد لمجرد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول، تأجيل طرح أحدث أغانيه "الوجه الثاني"، بسبب وفاة والد أحد أصدقائه المقربين، والتي كان من المقرر طرحها بالتزامن مع أعياد الميلاد (الكريسماس).

وسبق لسعد لمجرد أن أجل طرح أغانيه الجديدة بسبب حالات وفاة، ومنها عندما أجل طرح أغنته "عدى الكلام"، في شهر يوليو/ تموز 2020، بسبب وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، بفيروس "كورونا" المستجد.

وحقق سعد لمجرد نجاحا كبيرا في 2020 بأغنية "عدى الكلام"، التي بلغ عدد مشاهداتها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات 111 مليون مشاهدة.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تم إلغاء حفل غنائي لسعد لمجرد كان من المقرر إحيائها في مصر استجابة لحملة وصفت بـ"العنيفة" على "السوشيال ميديا" باعتباره متهما في 3 قضايا اغتصاب في الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب، وشارك في الحملة عدد من الفنانات بينهن مايان السيد، وعايدة الكاشف.

ودشن الرافضون لحفل لمجرد هاشتاغ "#سعد_لمجرد_مُغتصب"، و"#مش_عايزين_لمجرد_في_مصر" الذي تصدر مواقع التواصل في مصر.