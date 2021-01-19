عبد الله السدحان يضع 3 شروط لعودة تعاونه مع رفيق نجاحه ناصر القصبي... فيديو

وضع الفنان السعودي، عبد الله السدحان، 3 شروط لكي يعود للتعاون من جديد مع مواطنه الفنان ناصر القصبي، اللذان شكلا ثنائيا ناجحا في المسلسل الكوميدي "طاش ما طاش".

وأكد السدحان خلال استضافته في برنامج "بدون كلافة"، المذاع على القناة السعودية، الأحد، أن فراقه مع ناصر القصبي كان في المكان فقط.

وتابع أنه لا يمانع العمل مع القصبي مجددا، ولكن "بشرط أن يتوافر النص الجيد والإنتاج السخي، وتوافر الوقت المناسب لتنفيذ العمل، بحسب قوله.

ونفى عبد الله السدحان وجود خلاف بينه وبين ناصر القصبي، قائلا: "لا خلاف بيننا، فالفن يترفع عن أي خلاف، وليس لدي اعتراض على العمل معا لأنه في النهاية فن".

وفي يناير/ كانون الثاني 2019، سعى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، في الجمع بين "الثنائي الفني الأشهر" في المملكة العربية السعودية، ناصر القصبي وعبد الله السدحان بعد طول غياب.

وأعلن آل الشيخ عن جمعه بين القصبي والسدحان، في عمل فني سيعرض خلال 2019.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي، وأعلن تركي آل الشيخ خلاله عن الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للترفيه، بالإضافة إلى إعلان عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة.

وصعد كلا من القصبي والسدحان على خشبة المسرح، واتفق معهما على تقديم عمل فني سويا، من إنتاج شبكة "إم بي سي"، وبرعاية هيئة الترفيه السعودية.

يذكر أن ناصر القصبي وعبد الله السدحان، نالا شهرتهما الواسعة في العالم العربي من بطولتهما للمسلسل الكوميدي "طاش ما طاش"، الذي أثارت بعض حلقاته جدلا، بسبب انتقادها لبعض الأوضاع الاجتماعية في السعودية بطريقة لاذعة.

واستمر غياب التعاون بين ناصر القصبي وعبد الله السدحان لأكثر من 7 سنوات، ودائما ما طالبهما جمهورهما برؤيتهما من جديد في عمل فني.