أنغام تكشف عن أحدث ظهور لها مع اقترابها من الـ50

شاركت الفنانة المصرية أنغام، أول جلسة تصوير فوتوغرافي خضعت لها في العام الجديد 2021، وذلك بالتزامن مع اقترابها من بلوغ 50 عاما.

حازت أحدث صورة لأنغام، التي شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" على إعجاب العديد من متابعيها وأصدقائها الفنانين، مقل المطربة نداء شرارة التي علقت عليها قائلة: "ولا دبلت زي القمر".

View this post on Instagram A post shared by Angham (@anghamofficial)

وتحتفل أنغام، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ49، وتلقت في هذه المناسبة التهاني من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، والفنانة الإماراتية، أحلام، التي أكدت لها أنها تشعر بأنها "شقيقتها التي لن تلدها والدتها".

@Angham كل سنه وانتي بخير 🙏🏻👏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 18, 2021

الاحساس الوحيد اللي ينتابني لاشفت لك صوره او اغنيه او حتى اسمع اسمك انك انتي اختي اللي ما جابتها امي لك غلا في قلبي الله لايبين غلاك اختي وصديقتي الغاليه انغامنا #انغام كل سنه وانتي بصحه وفرح وسعاده وحب كل عام وانتي شمعه منوره 🎂🎁🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎊🎊🎊🎊🎊🎉 pic.twitter.com/wmoPbwXsyS — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) January 18, 2021

وكانت أنغام قد أكدت للشيف التركي نصرت في مطعمه بدبي أنها لم تعد متزوجة، وذلك بعد طلاقها من الموزع الموسيقى المصري، أحمد إبراهيم.

​

يشار إلى أن أنغام أصبحت أول فنانة تقف على مسرح خورفكان بإمارة الشارقة الإماراتية، وذلك في ليلة رأس السنة.

وقدمت أنغام في الحفل ولأول مرة بعض أغنيات ألبومها باللهجة الخليجية "مزح".

وعبرت عن سعادتها البالغة بهذا الحدث الذي يدعو للفخر قائلة عبر حسابها في انستغرام: "فخر وسعادة كبيرة أن افتتح معكم صرح ثقافي فني يشرف الفن والفنانين في الوطن العربي مدرج خورفكان وأحتفل معكم بالعام الجديد جعله الله عام صحة وبركة وسعادة لنا جميعا".

وكانت أنغام طرحت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ألبومها الجديد "مزح"، وهو ألبوم خليجي الشكل وسعودي الهوية، من إنتاج وتوزيع شركة روتانا، يحتوي على 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكي والطرب العصري.