رد فعل بقرة رومانسية عندما تستمع للموسيقى... فيديو

يمتلك كل نوع من الحيوانات صفات خاصة تميزه عن غيره، وتختلف أذواق البشر في التعامل مع كل منها.

فبينما يعشق البعض الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب ويبذل الكثير من الجهد لتربيتها بصورة جيدة داخل المنزل، فإن آخرون يجدون متعتهم في تربية حيوانات أخرى مثل الأبقار.

Timeline cleanser..



This deserves a million likes.. 🎶🙏 pic.twitter.com/Bog4Yh5ZAE — Buitengebieden (@buitengebieden_) January 18, 2021

وفي جميع الأحوال تظهر الحيوانات ارتباطا بأصحابها وتبادلهم التودد على طريقتها.

يظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" فتاة تعزف مقطع موسيقى هادئة أثناء جلوسها على حشائش خضراء، بينما تجلس بجوارها بقرة يبدو أنها وجدت الأمر ممتعا فقررت التودد إلى الفتاة بالاقتراب منها والنوم بجوارها على أنغام الموسيقى.