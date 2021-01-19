رد فعل بقرة رومانسية عندما تستمع للموسيقى... فيديو

فبينما يعشق البعض الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب ويبذل الكثير من الجهد لتربيتها بصورة جيدة داخل المنزل، فإن آخرون يجدون متعتهم في تربية حيوانات أخرى مثل الأبقار.
Timeline cleanser..— Buitengebieden (@buitengebieden_) January 18, 2021
This deserves a million likes.. 🎶🙏 pic.twitter.com/Bog4Yh5ZAE
وفي جميع الأحوال تظهر الحيوانات ارتباطا بأصحابها وتبادلهم التودد على طريقتها.
يظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" فتاة تعزف مقطع موسيقى هادئة أثناء جلوسها على حشائش خضراء، بينما تجلس بجوارها بقرة يبدو أنها وجدت الأمر ممتعا فقررت التودد إلى الفتاة بالاقتراب منها والنوم بجوارها على أنغام الموسيقى.
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