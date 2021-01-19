مصدر يحسم جدل قفز محمد رمضان من برج القاهرة

حسم مصدر مسؤول داخل برج القاهرة، اليوم الثلاثاء، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول قفز الفنان، محمد رمضان من أعلى البرج، ضمن أحداث أغنيته المصورة الجديدة.

ونفى المصدر تلك الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، وشدد على أنها "عارية تماما من الصحة"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأوضح أنه "كان مقررا تصوير بعض مشاهد أغنية محمد رمضان "علاء الدين" بالفعل داخل برج القاهرة، فجر اليوم، ولكن توقف التصوير بشكل مفاجئ بسبب عدم الانتهاء من التصاريح اللازمة".

وتابع أنه "بسبب توقف المشروع تقرر تأجيله لأجل غير مسمى"، على حد قوله.

ونقل موقع "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مقرب من المخرج محمد سلامة، أن "محمد رمضان يصور الكليب حاليا ببرج القاهرة، كاشفا عن مفاجأة وهي أن رمضان سيقوم بتصوير أحد المشاهد وهو يقفز من أعلى البرج".

وأضاف المصدر أن "الكليب سيتم تصويره بشكل جديد، ليظهر رمضان مختلفا هذه المرة، ومن المنتظر طرح الكليب خلال الفترة المقبلة".

ويتعاون محمد رمضان ومحمد سلامة في مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، ويشارك في البطولة عمرو عبد الجليل، وفريدة سيف النصر، وعبير صبري، ورياض الخولي.