"ما يصحش كده"... تعليق قوي بعد حديث دينا الشربيني عن الانفصال مع عمرو دياب

تلقت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، انتقادات بعد تصريحاتها عن الزواج، ومن بينها وصف إعلامي مصري تلك التصريحات بأنها لا تصح لأنها جاءت بعد انفصالها عن الفنان الكبير عمرو دياب.

وقال الإعلامي تامر أمين، خلال برنامج "آخر النهار" على قناة النهار: "حضراتكم تعرفون أن الأخبار المؤكدة خلال الأسابيع الماضية هي انفصال دينا الشربيني عن الفنان الكبير عمرو دياب، أحد نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي والعالم. خبر الانفصال مؤكد، وحاول بعض المقربين والأقرباء والفنانين الأصدقاء التقريب بينهما، لكن لم يحدث وحصل الانفصال التام".

وتابع: "دينا صرحت بتصريحات مؤخرا، في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، لم تعجبني عندما قرأتها، فأولا لا يصح بصفة عامة أن تصدر من زوجة ضد زوجها بعد انفصالهما، انفصلتما، شكرا، إذا تكلمنا عنه نتكلم بطريقة طيبة، وهو أيضا إذا تكلم عنها".

وأضاف تامر أمين: "هذه ميزة عمرو دياب، يعرف طول الوقت ماذا يقول لسانه، وماذا لا يجب أن يقوله، قليل الكلام وربما صموت، وكثير الفعل، يغني وينجح ويدير موهبته ومنظومته ومؤسسته بشكل أكثر من رائع، ولهذا هو واحد من أهم نجوم العالم في الغناء والموسيقى...هل سمعتموه يتكلم كلمة عندما تزوج أو ارتبط بدينا الشربيني أو عندما انفصلا؟ أبدا."

واستعاد تامر أمين تصريحات دينا الشربيني قائلا: "دينا قالت عندنا في مصر للأسف، يُظهر الواحد – تقصد الرجل – أثناء فترة الخطوبة أو التعارف الأولى أحلى ما فيه، وأنه ملاك وجميل وليس فيه غلطة، وبمجرد حدوث الارتباط يظهر على حقيقته، ويظهر حب الامتلاك وتظهر صفاته السيئة".

وعقّب تامر أمين: "لن أدخل فيما إذا كان ذلك الكلام صحيحا أم خاطئا، فأنا لا أحب فكرة الدخول في أسرار البيوت. أقول لك يا دينا ما يصحش، ما تتكلميش تاني عن العلاقة اللي كانت بينك وبين عمرو إطلاقا، يوم ما عايزة تتكلمي، تتكلمي إن عمرو واحد من نجوم مصر، وخلاص حصل اختلاف فانفصلنا".

وقالت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، في الحلقة الأولى من برنامح "بصراحة مع"، المذاع على فضائية "إم بي سي 1"،رأيها في فكرة الزواج، معتبرة أنه "نهاية العلاقة وليس بدايتها"، موضحة أنه من المفترض أن تكون هناك فترة تعارف قبل الزواج، ولكن، لا يكون الطرفان على طبيعتهما، وكل منهما يحاول جذب الآخر بالظهور على غير حقيقته وأن يكون مثالي".