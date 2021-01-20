سعد لمجرد يكشف لأول مرة مصير فيلمه مع محمد رمضان وحقيقة خلافهما... فيديو

كشف الفنان المغربي، سعد لمجرد، مصير فيلمه الجديد مع الفنان المصري محمد رمضان وسبب تأجيله، بالإضافة إلى التقارير التي تحدثت مؤخرا عن خلافهما.

وقال سعد لمجرد، في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، إن "بعض الأشياء والخطط على جميع المستويات، قد تأثرت وتم تأجيلها بسبب ظروف فيروس كورونا"، مضيفا أن "مشروع الفيلم الذي يجمعه بالفنان محمد رمضان، والذي أعلنا عنه قبل فترة في دبي، كان من ضمن الخطط التي تأثرت بسبب كورونا وأيضا بسبب انشغال كلا منهما في أعماله الفنية مؤخرا".

وعن حقيقة الخلاف بين لمجرد ورمضان، نفى الفنان المغربي هذه الشائعات التي رفض الرد عليها مسبقا، مؤكدًا احترامه لفن رمضان الذي وصفه بـ"وحش الشاشة" واحترامه لفكره وفنه الذي يراه ناجحا بدليل نجاح الدويتو الذي جمعهما معا "إنساي".

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جدير بالذكر أن حفل سعد لمجرد على مسرح "كايرو شو" في القاهرة كان من المقرر أن يقام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قبل أن يتم إلغاؤه من قبل إدارة "كايرو شو" عقب حملة الهجوم التي تعرض لها بسبب استضافته للفنان المغربي المتهم في قضايا اغتصاب.