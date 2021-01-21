إيناس مكي تكشف لأول مرة عن دور والدها في حكومة أبوظبي... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، إيناس مكي، شقيقة الفنان أحمد مكي، أمس الأربعاء، عن دور والدها الراحل في حكومة أبوظبي.

وأكدت مكي في لقائها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية أن والدها هو "من بنى وزارة الإعلام والثقافة في أبوظبي"، بحسب قولها، وأنها وأشقاؤها أحبوا القراءة والمطالعة بسبب عودته إلى المنزل دائما وهو محملا بالكتب.

وأشارت إيناس مكي إلى أن والدها الراحل كان جزائري الجنسية، بينما والدتها مصرية تركية، وأنها وأشقاؤها الأربعة عاشوا جميعا في إمارة أبوظبي الخليجية بحكم عمل والدهم هناك.

وتابعت أن والدها الراحل كان يكتب تقاريرا عن الكتب إن كانت ضد الدين أو السياسة، وحتى لو كان هناك كتاب يحمل كلاما مغلوطا فكان يسمح لها وأشقائها بقراءته، ثم يتناقش معهم حول مضمونه.

وعن أشقائها الأربعة، قالت إيناس مكي لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" إن الأكبر هو طارق ويعمل طبيبا في الهندسة الوراثية في فرنسا التي يقيم فيها ولم يخرج منها، ثم عزة التي هي أكبر منها وظلت موجودة في فرنسا لمدة 13 عاما لكي تنال دكتوراه في الطاقة النووية، ثم الفنان أحمد مكي، وأخيرا أصغرهم عبد العزيز مكي، ويعمل مهندس ديكور.

يشار إلى أن والد أحمد مكي وإيناس مكي توفي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في الإمارات العربية المتحدة.

كما تطرقت إيناس مكي في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عن علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي، كاشفة أنها تكبره بسبعة أعوام، وأكدت أنها لا تمانع العمل معه بشرط توافر سيناريو جيد.

وأضافت أنها لم تدرس فن، عكس شقيقها أحمد مكي الذي تخرج في معهد السينما قسم إخراج، ودائما ما يتردد في أن تجسد دور حبيبته على الشاشة لكونها تكبره في العمر، كما أنه يرفض أن تلعب دور والدته بأحد الأعمال الفنية.

ونالت إيناس مكي شهرة واسعة في العالم العربي من تجسيدها دور الأمريكية "روزالين" في أحداث المسلسل العربي "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي عرض في عام 1996، وهو من بطولة نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض.