ما ينتظره الملايين... بهاء سلطان يسجل أول أغنية بعد غياب ويتحدث عن مستقبله

انتهى الفنان المصري بهاء سلطان، أمس الأربعاء، من تسجيل أول أغنية له بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والملايين من معجبيه ومحبيه.

وأعلن لصحيفة "الوطن" المصرية أن الأغنية من بين 4 أغنيات متبقية من ألبومه الأخير "سيجارة"، وذلك تنفيذا لحكم قضائي لصالح شركة "فري ميوزيك" التي يملكها المنتج الفني، نصر محروس.

وأشار إلى أن الأغنية تحمل اسم "أنا الغلطان"، وأوضح أنه يتبقى له 3 أغنيات أخرى من المفترض استكمالها الأسبوع المقبل، هي "رامي الحمول"، و"ده حب ولا"، و"ليالي طويلة".

وعن خطواته الفنية المقبلة بعد ألبوم "سيجارة"، أكد بهاء سلطان للصحيفة المصرية أنه لم يفكر في المستقبل، مشيرا إلى أنه يتلقى الكثير من العروض الفنية في الوقت الحالي، ولم يستقر على أي منها.

وتابع سلطان أنه يصب تركيزه حاليا على الانتهاء من تسجيل الأغنيات الأربع المتبقية من ألبومه "سيجارة" لصالح المنتج نصر محروس.

وكان المنتج نصر محروس قد فاجأ متابعيه على موقع "تويتر"، أمس الأربعاء، بنشره صورا وهو بصحبة الفنان بهاء سلطان، وأعلن معها أنه عاد مرة أخرى لشركة "فري ميوزيك"، كما وصفه بأنه "ابن الشركة".

وغرد محروس مع صوره مع بهاء سلطان: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك".

إبني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه #بهاء_سلطان مبروك الرجوع لبيتك #فري_ميوزيك ❤ pic.twitter.com/AGHT1DqZkG — Nasr Mahrous (@NasrMahrous) January 20, 2021

#عرب_وود | المنتج نصر محروس يعلن عودة بهاء سلطان لبيته شركة "فري ميوزيك" من جديد 💬 "إبني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه". pic.twitter.com/iWyDAzIPAh — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) January 20, 2021

لكن نفى يوسف إبراهيم، محامي بهاء سلطان، اليوم الخميس، حدوث صلح بين موكله والمنتج الفني.

وأوضح إبراهيم لصحيفة "الوطن" أن ما حدث تحديدا هو التزام بهاء سلطان بتسجيل الأربع أغاني المتبقية من ألبومه "سيجارة" مع نصر محروس، وذلك تنفيذا لحكم قضائي حصل الأخير عليه.

وتابع محامي بهاء سلطان مؤكدا أنه لا نية للصلح بين المطرب والمنتج صاحب شركة "فري ميوزيك".

​جدير بالذكر، أن "بهاء سلطان واجه أزمة امتدت لسنوات مع المنتج نصر محروس، دون الوصول لحل، ما منعه من طرح ألبومات جديدة لسنوات"، وتسبب ألبوم "سيجارة" في أزمة بهاء سلطان ونصر محروس منذ العام 2014، ووصل الثنائي إلى ساحات القضاء رغم محاولة تدخل الأصدقاء المقربين لإنهاء الأزمة.