أكثر الأشخاص جاذبية في العالم يتعرضون للتنمر

اشتكت الممثلة والموديل، إسرائيلية المولد، ياعيل شلبيا، والتي تصدرت قائمة أكثر الأشخاص جاذبية في العالم في قائمة "أكثر 100 وجه وسيم" العام الماضي، من التنمر.

وقالت شلبيا، اختياري كأكثر الأشخاص جاذبية في العالم جعلني عرضة للانتقادات، أتلقى مجموعة من الرسائل غير اللطيفة بشكل دوري".

وأشارت شلبيا إلى أن هذه الانتقادات لا تستحق الاهتمام ولن تؤثر عليها، وفقا لصحيفة "ذا صن".

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وحازت عارضة الأزياء الإسرائيلية ياعيل شلبيا البالغة من العمر 20 عاما على المرتبة الأولى في قائمة "TC Candler" السنوية لـ"100 وجه أجمل في العام".

وظهرت شلبيا، في حملات شركة الملابس الإسرائيلية "رنوار" وخط مستحضرات التجميل "KKW Beauty" التابع لكيم كرداشيان.

وقد ارتقت مرتبتها في القائمة في السنوات الأخيرة، حيث احتلت المرتبة 14 في عام 2017، والثالثة في عام 2018، والثانية في عام 2019، قبل أن تتصدر القائمة في 2020.