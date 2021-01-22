إنشاء صفحة على "فيسبوك" لقط يحترف سرقة أحذية الجيران

قامت مواطنة أمريكية في ولاية بنسلفانيا بإنشاء صفحة على موقع "فيسبوك" مرتبطة بالأشخاص الذين تعرضوا للسرقة من قبل قطها.

وبحسب صاحبة القط دجوردن عملت على إنشاء هذه الصفحة تضامنا مع كل الذين أصبحوا ضحية قطها الذي يحترف سرقة الأحذية من المنازل.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bj Ross (@jordan_the_feline_cat_burglar)

وأشارت الفتاة إلى أن الهدف الأساسي من الصفحة هو لإعادة الأشياء والأحذية لأصحابها، واستطاعت الصفحة جذب الكثيرين من المتابعين خصوصا الجيران والسكان الذين تعرضوا لسرقات في المنطقة.