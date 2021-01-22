بعد الانفصال عن هواوي... هونور تكشف رسميا عن سعر ومواصفات هاتفها الأول... صور

أزاحت شركة "هونور" الستار، أمس الخميس، عن أول هواتفها بعد انفصالها عن شركة "هواوي" الصينية، وبيع الأخيرة لها لتحالف من الشركاء الصينيين، بحسب موقع "ذا فيرج".

ويحتوي الهاتف الجديد "V40" الذي يعمل بتقنية "الجيل الخامس" على عدة مميزات، منها احتوائه على شاشة "أوليد" مقاس 6.72 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وبطارية تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير والتي يمكن شحنها في الساعة لاسلكيا بقوة 50 وات أو 66 وات باستخدام كابل شحن.

كما يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميغابيكسل، بينما الكاميرتان الأخريان عبارة عن كاميرا بزاوية فائقة الدقة بدقة 8 ميغابيكسل وكاميرا بدقة 2 ميغابيكسل للقطات القريبة، هذا إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير "السيلفي" بدقة 32 و16 ميغابيكسل.

وبعد أن تخلت شركة "هواوي" عن "هونور"، فإن النسخة الدولية من هاتفها الجديد والذي سيحمل اسم "View 40" قد يحتوي على خدمات شركة "غوغل" الأمريكية، الأمر الذي سيجعله متاحا للبيع في الأسواق الغربية وخارجها، ويصبح خاليا من العيب الكبير المتمثل في الاضطرار إلى الاعتماد على تطبيق "آب غاليري" من تطوير "هواوي"، الذي لا يزال غير قادرا على التنافس مع متجر "غوغل بلاي" خارج الصين حيث لا وجود لخدمات "غوغل".

Honor V40 5G Launched In China



📱6.7" FHD+ OLED Curved display

📲120Hz refresh rate

🔲Mediatek Dimensity 1000+

💾8GB RAM

🗂️128GB/256GB Storage

🤳32+16MP |📸50+8+2MP

🆔In-display FPS

🔋4000mAh

🔌66W

⚙️Android 11



💴8GB+128GB - ¥3599 (~₹40,619)

💴8GB+256GB - ¥3999 (~₹45,117) pic.twitter.com/ncscA1NbTD — Utsav Raj (@Utsav_raj22) January 22, 2021

ولكن حتى لحظة كتابة هذه السطور، فإن هاتف "V40" يتوافر حاليا في الصين فقط، بأسعار 550 دولار أمريكي لطراز بسعة 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من سعة التخزين، و620 دولار أمريكي لطراز بسعة تخزين أعلى حتى 256 غيغابايت.

وكانت شركة "هواوي" أعلنت أنها ستبيع علامة "هونور" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب "ضغوط هائلة" وصعوبة تأمين سلسلة إمداد مناسبة.