"أمر غريب جدا وغير متوقع"... أحمد الفيشاوي يكشف سرا عن هيفاء وهبي... فيديو

كشف الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، أمس الخميس، سرا عن الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، من واقع تعاونه معها فنيا في فيلم "أشباح أوروبا".

وقال الفيشاوي خلال استضافته في برنامج "ليلة خميس"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إنه يعرف هيفاء وهبي منذ فترة طويلة ويحبها جدا، لكنه لاحظ شيئا غير متوقع وغريبا فيها.

وأشار الفيشاوي إلى أنه لاحظ طوال فترة عمله مع هيفاء وهبي في فيلم "أشباح أوروبا" أنها لا تطلب رؤية نفسها في المرآة بعد فترات عمل طويلة تصل إلى 6 ساعات متواصلة.

وتابع أن هيفاء وهبي تفضل التركيز في المقابل على دورها وتمثيلها، وحتى لو كانت تشعر بتعب أو إرهاق لا تتحدث عن ذلك.

ومن المنتظر طرح فيلم "أشباح أوروبا" خلال الفترة المقبلةـ بعد الانتهاء من تصويره العام الماضي، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، ويشارك في بطولته كل من هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، وباسم سمرة كضيف شرف.

من ناحية أخرى، تطرق أحمد الفيشاوي في برنامج "ليلة خميس" عن أحدث أغانيه المنتظرة "نمبر 2"، التي ينتقد فيها الفنان المصري، محمد رمضان، بشكل كوميدي وساخر.

وأكد الفيشاوي في البداية أن فكرة "نمبر 1" في مجال الفن تكون مواسم وليست متواجدة طوال وقت، وتابع موضحا أنه يسخر في الأغنية، وبقول من خلالها إنه تاني شخص مرغوب من الناس، كما أكد أن أغنيته "نمبر 2" تحمل هجوما لاذعا يصل إلى "ضرب نار"، بحسب ما أكده لمقدمة البرنامج.