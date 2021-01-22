كلبة تنتظر صاحبها المريض أمام المستشفى ستة أيام... فيديو وصور

ضربت كلبة مثالا في الإخلاص لصاحبها إذ انتظرته خارج مستشفى في تركيا قرابة أسبوع إلى أن خرج بعد العلاج من مشكلة في المخ.

وكوفئت الكلبة الصغيرة "بونجوك" على إخلاصها بعودة مؤثرة إلى صاحبها جمال شنتورك (68 عاما) عندما غادر المستشفى الواقع بمدينة طرابزون شمال شرقي البلاد.

ونقل الرجل إلى المستشفى يوم 14 يناير/ كانون الثاني بعد إصابته بانسداد في وعاء دموي بالمخ وفقا لتقارير إعلامية.

وتبعت بونجوك سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتبدأ من هناك وقفتها أمام مدخل المستشفى.

وكانت الكلبة تعود للمستشفى كل صباح واعتمدت على أطعمة قدمها لها العاملون بين الحين والآخر.

#Turquía🇹🇷 | En la provincia de Trabzon, una perrita devota, llamada Boncuk, pasó toda una semana esperando por su dueño a la entrada de un hospital, hasta que el hombre fue dado de alta. Llegaba alrededor de las 9 de la mañana y se iba en la noche, todos los días. #N4V pic.twitter.com/A7jo33Fwfc — Noticias 4Visión (@noticias4vision) January 22, 2021

قال فؤاد أوجور مدير الاتصالات بالمستشفى "لم تمثل الكلبة خطرا على أي أحد. لقد لاحظ الجميع العلاقة بينها وبين صاحبها. إنها تبث السعادة لدى الجميع".

وحاولت ابنة شنتورك إعادة بونجوك إلى المنزل عدة مرات، لكنها قالت إنها استمرت في الهروب منها والعودة إلى المستشفى. وفقا لـ "رويترز".

Trabzon'da,rahatsızlanan Cemal Şentürk'ün taşındığı ambulansı takip eden köpeğinin 5 gündür sahibinin tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısı önünde beklediği anlar dünya basınında geniş yer buldu.DÜNYA basını,okurlarına manşetlerden duyurdu.HAYIRSIZ EVLATLARA DUYURULUR. pic.twitter.com/jTHLeVeDxx — ASİ 🕊 (@fevripsikolog_) January 22, 2021

ومع خروج شنتورك من المستشفى هذا الأسبوع، كان اللقاء مؤثرا حيث ظلت بونجوك تركض إلى جانب كرسيه المتحرك وهي تهز ذيلها في سعادة غامرة.

Trabzon'da günlerdir hastane kapısında bekleyen köpeğin sahibi Cemal Şentürk ile buluşma anı izleyenleri duygulandırdı — Yeni Şafak (@yenisafak) January 21, 2021

وقال شنتورك "إنها تجعل الإنسان سعيدا للغاية. الكلب (كائن) قريب جدا إلينا كالبشر ويمنحك شعورا بالسعادة".