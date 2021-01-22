شاهيناز تغادر المستشفى وتكشف طبيعة أزمتها الصحية

ذكرت تقارير مصرية أن المطربة شاهيناز، غادرت المستشفى، صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضها لأزمة صحة طارئة.

وكشفت لصحيفة "الوطن" المصرية عن طبيعة أزمتها الصحية، وهي أنها تعاني من قرحة ومشاكل في القولون تسببت في شعورها بآلام مبرحة أدت إلى نقلها فورا للمستشفى.

وأشارت إلى أن روشتة علاجها من الطبيب في المستشفى هي تغيير الجو في الوقت الحالي والابتعاد عن أي انفعال أو ضغوطات نفسية.

وكان زوج شاهيناز، الملحن آدم حسين شارك صورة لها وهي على فراش المرض وتضع المحاليل الطبية في يديها.

وعلق حسين على الصورة: "الحمد لله علي كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يارب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم".

ولم يكشف زوج المطربة المصرية وقتها عن أي تفاصيل عن حالتها، وتلقى دعوات كثيرة من أصدقائه ومتابعيه الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

يشار إلى أن شاهيناز كانت قد طرحت الصيف الماضي أغنيات أحدث ألبوماتها "حياتي أحلى" على عدد من المنصات الإلكترونية وعلى موقع "يوتيوب".