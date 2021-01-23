أول رد على أنباء إصابة عادل إمام بفيروس "كورونا"

انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إصابة الفنان المصري عادل إمام بفيروس "كورونا".

ونفى مصدر مقرب من عادل إمام، في تصريحات مع صحيفة "الوطن"، هذه الشائعات، وطمأن جمهوره على صحته، موضحا أنه "منذ انتشار فيروس كورونا أصبح يتجنب التجمعات ويميل إلى العزلة، ولا يزوره في منزله إلا أولاده وأحفاده".

وكان عادل إمام غاب عن جنازة الكاتب الكبير وحيد حامد وصديقه الفنان هادي الجيار، مما تسبب في انتشار شائعات كثيرة حول صحته.

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عرض خلال شهر رمضان 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.