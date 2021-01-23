فيديو "أحفاد وديع الصافي" يثير ضجة على مواقع التواصل في لبنان

أثار أحفاد الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي، ضجة كبيرة، على "تيك توك".

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "الأخوين شربل وجاد أبناء جورج الصافي، ظهرا وهما يعزفان واحد على البيانو، والثاني على آلة الكمان، مشيرة إلى أن "جاد دندن في الفيديو أغنية "لا عيوني غريبة" لجده، والتي أصدرها وديع الصافي في العام 2008".

أحفاد #وديع_الصافي: شربل وجاد

🖤 pic.twitter.com/QbIe30V07F — Mariam Majdoline Lahham | مريم مجدولين اللحام (@Majdolineblog) January 21, 2021

​ونال الفيديو، إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر المتابعون، أن جاد ورث صوته لأنه يتمتع بصوت وحنجرة قوية رغم صغر سنّه.