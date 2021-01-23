سيلين ديون تنعي لاري كينغ: لا أحد سيكون مثله

وقالت في تدوينة على فيسبوك، اليوم السبت: "أنا حزينة للغاية لعلمي بوفاة لاري كينغ، لقد كان رجلا نبيلا، وجعلنا جميعا نشعر كما لو كنا نتحدث مع صديق العمر".

ورأت أنه: "لن يكون هناك أحد مثله، وسيفتقده الكثيرون. خالص التعازي لأسرته وأصدقائه".

أكدت عائلة المذيع الأمريكي أنه فارق الحياة في مستشفى في مدينة لوس أنجلوس صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت شركة أورا ميديا على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" الخبر وتنعي فيه أحد مؤسسيها وقالت فيه: "ببالغ الحزن تعلن شركة أورا ميديا ​​وفاة مؤسسها الشريك ومضيفها وصديقها لاري كينغ الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر 87 عاما في مركز سيدارز سيناء الطبي في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية".