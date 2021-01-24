تحمل تكريما لهادي الجيار... محمد رمضان يطرح أول أغانيه بعد أزمة "التطبيع مع إسرائيل"... فيديو

طرح الفنان المصري، محمد رمضان، قبل ساعات، أول أغانيه المصورة بعد أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، والتي كادت أن توقفه عن العمل نهائيا ومن مزاولة الغناء.

وحرص رمضان في أغنية "مصباح علاء الدين"، التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" على توجيه رسائل لأعدائه ومهاجميه ومدبرين المكائد له، مؤكدا لهم أنه مستمر في طريق النجاح ولا يتأثر بمؤمراتهم.

ويقول محمد رمضان في الأغنية: "من تحت الصفر سبقت طلعت طفيت النجوم، أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا لم يفرق معي الهجوم، لما أنا مش فارق معاك والناس كلها وياك، اسأل عائلتك تقول لك، بنشوفه من وراك".

كما تضم أغنية "مصباح علاء الدين" تكريما غير مباشر للفنان الراحل، هادي الجيار، الذي توفي إثر مضاعفات فيروس "كورونا" المستجد، وذلك في مشهد يقوم فيه النجل الأصغر لمحمد رمضان بتجسيد دور والده وهو صغير داخل غرفته في منزله، والحائط الذي وراء سريره معلقا عليه صورا لعدد من الفنانين، منهم عمر الشريف، وعادل إمام، ومحمود عبد العزيز، وأحمد زكي، والجيار.

وشارك هادي الجيار محمد رمضان بطولة مسلسله الناجح "الأسطورة" قبل سنوات، وهو من إخراج محمد سامي.

وبخلاف نجله الأصغر، ظهرت في أغنية "مصباح علاء الدين" ابنة محمد رمضان، حنين، وتشاركه الغناء والتمثيل في بعض مشاهدها.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا قبل أسابيع، ذكرت فيه أنها "قررت حفظ التحقيق مع محمد رمضان والاكتفاء بفترة إيقافه عن التمثيل، واستكمال تصوير مسلسله "موسى" ليعرض في الموسم الرمضاني الممقبل 2021.

وأثار محمد رمضان، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقا بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

ومن المقرر عرض مسلسل "موسى" في شهر رمضان، ويشهد على أول لقاء فني يجمع بين محمد رمضان والفنانة المصرية سمية الخشاب.